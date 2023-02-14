Altun: Ülkemiz bu büyük felaketin de üstesinden gelecek

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yanı sıra İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı Dönem Başkanı olarak kaleme aldığı mektubunda, dünyanın ve içinde bulunulan coğrafyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, Türk milletinin çok acı günlerden geçtiğini ifade etti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini hatırlatan Altun, dünyada örneği olmayan bu trajik iki büyük depremin yaklaşık 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtığını bildirdi.

Türkiye'yi derinden sarsan bu büyük depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğine işaret eden Altun, ayrıca Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak deprem bölgesinde 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süre ile olağanüstü hal ilan edildiğini kaydetti.

Altun, şöyle devam etti:

"Böylesine benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı dönemde hükümetimiz ve milletimiz topyekûn seferber olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Devletimiz, bütün imkanlarını afet bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber etmiştir. Yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen ikinci büyük deprem ve zorlu kış şartlarına rağmen afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Seferberlik ruhuyla sürdürdüğümüz çalışmalar, her bir vatandaşımıza ulaşıncaya kadar durmayacaktır. 24 bin 727'si arama kurtarma personeli olmak üzere çeşitli kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 113 bin 318 personel ve gönüllü afet müdahale çalışmalarında bulunmaktadır."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYE DESTEK ÇAĞRISI

Altun, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye İletişim Modelinin kriz iletişimi boyutunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve söylem birliğinin tesisi için ilgili kurumlarla koordinasyon ve uyum içerisinde çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı'nın bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kızılay, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Anadolu Ajansı ve sosyal yardımlaşma dernekleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 7 gün 24 saat kesintisiz bir iletişim süreci yürüttüğünü aktaran Altun, "Bu kapsamda afet ve kriz süreçlerini Türkiye'ye karşı saldırı fırsatı olarak gören odakların dezenformasyon, manipülasyon ve algı operasyonlarına karşı da mücadele ediyoruz" dedi.

Mobil uygulama olarak hazırlanan "Dezenformasyon Bildirim Servisi" ile bu tür girişimlere karşı teyakkuz halinde olmakla birlikte ulusal ve uluslararası basına doğru ve düzenli enformasyon akışını sağlamak için aralıksız şekilde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Altun, "Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Enformasyon Bakanlarımızın dezenformasyonla mücadele ve kamuoyunu bilgilendirme çabalarımıza vereceği desteği şükranla karşılayacağız. Vereceğiniz desteğin İslam dünyasının zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve birlikteliğin önemli bir nişanesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMA RUHU İÇERİSİNDE BU BÜYÜK FELAKETİN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Afet sırasında dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra halkla ilişkiler disiplininin tüm imkân ve kabiliyetlerini de kullanmaya gayret ettiklerini belirten Altun, halkın bilgi taleplerini hızlı bir şekilde cevaplamak üzere Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminde "Deprem Acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle yakınlarına ulaşamayan vatandaşların CİMER üzerinden ihbar ve bilgi talebinde bulunabildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Depremde Türkiye Afet Müdahale Planı uyarınca uluslararası desteğe açık olan 4. seviye alarm ilan edilmiştir. Yaşadığımız bu büyük felakette 94 ülke yardım teklifinde bulunmuştur. Ülkemizin bu zor gününde desteğini ve yardım teklifini ileten başta İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin tüm devlet ve hükümet başkanları olmak üzere, milletimizin yanında yer alan tüm dostlarımıza en derin şükranlarımızı sunmak isteriz. Keza bizlere moral ve güç vermesi nedeniyle İslam dünyasının desteği oldukça kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese hatırlattığı üzere bu afetten birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek çıkacağız. Bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelen ülkemiz, dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve Suriye'deki kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizin yardımcısı olsun."