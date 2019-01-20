Altun: Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridoru projesini çökerttik

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizleyerek sınır güvenliğini sağlama ve bölge halkını huzura kavurşturmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 1 yıl geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Harekatın 1. yıl dönümü ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında, ''Fırat Kalkanı’nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tehditlere aldırmadan terör koridoru projesini çökerttiğini hatırlatan Altun, ''Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik.

Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.'' dedi.