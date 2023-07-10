Altun'a yönelik iftiraları cezasız kalmadı! CHP'den 3 isim tazminat ödemeye mahkum edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik gerçek dışı iddialarına karşı açtığı davada aleyhine 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini ve karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduğunu, CHP İstanbul eski milletvekili Onursal Adıgüzel'in Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarına karşı açtığı davada aleyhine 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracaklarını, CHP Ordu eski milletvekili Seyit Torun'un Fahrettin Altun'a yönelik iftiralarına karşı açılan davada 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.