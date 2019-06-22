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Altun'dan algı operasyonu yapmaya çalışan Gani Müjde'ye yanıt! Böyle ti'ye aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'İDO, İstanbul seçimleri öncesi seferleri iptal etti' yalanına ortak olan senarist Gani Müjde'ye sosyal medyadan esprili bir dille yanıt verdi.

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Seçim öncesi öncesi algı operasyonu yapamaya çalışan Gani Müjde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma,Bursa,Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" dedi.
 
Müjde'ye cevap Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. 
 
Müjde'nin mesajını ti'ye alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar " ifadelerini kullandı.

''Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.''

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