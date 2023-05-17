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Altun'dan Almanya'ya kınama: Açık bir şekilde basın özgürlüğü ihlali

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Altun'dan Almanya'ya kınama: Açık bir şekilde basın özgürlüğü ihlali
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak gözaltına alınması ve ekipmanlarına el koyulmasının, çok açık şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir işbirliği yapmaya ve gözaltına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz."

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