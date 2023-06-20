İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5732
  • EURO
    25,7036
  • ALTIN
    1467.48
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altun'dan ''Dünya Mülteciler Günü'' paylaşımı
Güncel

Altun'dan ''Dünya Mülteciler Günü'' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşmasının, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğu olduğunu bildirdi.

20 Haziran 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Altun'dan ''Dünya Mülteciler Günü'' paylaşımı
ABONE OL

Altun, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprakları zorla alıkonulan, farklı bir coğrafyada yeni bir hayat kurmak zorunda kalan, yüzyılımızın en büyük insan hakları meselesi mültecilerdir. Mültecilerin onurlu bir hayata yeniden kavuşması, uluslararası toplumun en temel siyasi ve ahlaki sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyük bölümünün görmezden geldiği mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış, dünyaya insanlık dersi vererek onların uluslararası alandaki sesi olmuştur.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 20 Haziran'da düzenlenen Dünya Mülteciler Günü, uluslararası topluma sahip olması gereken vicdani değerler hatırlatmasıdır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.