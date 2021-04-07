Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: Türkiye'nin ikinci bin yıla sunduğu en prestijli proje

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un anlatıldığı bir video paylaştı. Kanal İstanbul'un yapım nedeni, hedeflenen amaç ve sağlayacağı avantajların anlatıldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;



Kanal İstanbul, bağımsız ve hür Türkiye'nin ikinci bin yıla sunduğu en prestijli projedir. Günlük kısır ve ideolojik çekişmelerle heba edilecek bir proje değildir. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihenk taşıdır. İşte Kanal İstanbul ⬇️ pic.twitter.com/phVhw4YaOL