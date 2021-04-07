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Güncel

Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: Türkiye'nin ikinci bin yıla sunduğu en prestijli proje

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Kanal İstanbul'a ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:25
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un anlatıldığı bir video paylaştı. Kanal İstanbul'un yapım nedeni, hedeflenen amaç ve sağlayacağı avantajların anlatıldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

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