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Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.' ifadesini kullandı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 10:17 - Güncelleme:
Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesi
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk." ifadelerine yer veren Altun, Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan Ajans'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu noktada sorumluluğunun ülke dışından hizmet aldıkları Ajans'a değil şahsına ait olduğunu aktardı.

Altun, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin ali çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır."

- "SOSYAL MEDYAYI MANİPÜLE ETME YÖNTEMLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun, İletişim Başkanlığına yönelik açıklamaları ne amaçla yaptığını ve neyin önünü almaya çalıştığını çok iyi bildiklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz."

Altun, demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördükleri dezenformasyonla mücadele ettiklerini, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirdiklerini belirterek, "Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Takdir yüce milletimizindir." ifadelerini kullandı.

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