Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hedef gösterme kabul edilemez!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fahrettin Altun ve ekip arkadaşlarına yönelik "Son defa uyarıyorum!" diyerek tehditte bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun tehdidine cevap verdi. İletişim Başkanı Altun, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış." diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKTAN TEHDİT ETTİ

Seçime 12 günden daha az bir süre kala Kılıçdaroğlu tehditler savurmaya başladı. Kılıçdaroğlu sosyal medyada hesabından yayınladığı tehdit mesajında, "Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; SON UYARIMDIR!" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN SERT CEVAP!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadelerine sert sevap verdi:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk.

KAMU GÖREVLİLERİNİ HEDEF GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ

Sn. Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan AJANS'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir. Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez.

DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİDİR

Sayın Kılıçdaroğlu, Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir. Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki "profesyonellerin"elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

MİLLETİN İRADESİ BİZİM İÇİN KUTSALDIR

Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır.

TAKDİR YÜCE MİLLETİMİZİNDİR

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz. Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz. Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Takdir yüce milletimizindir.