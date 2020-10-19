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Altun'dan net mesaj: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi.' açıklamasında bulundu.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 15:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:55
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olağan şüpheliler, KKTC’de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs’ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

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