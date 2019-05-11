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Altun'dan Nişancı paylaşımı: Gelecek iyi haberi bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopmasıyla uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan gelecek iyi haberi bekliyoruz.' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İftar vaktinde ümitle, duayla... Yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopmasıyla uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan gelecek iyi haberi bekliyoruz."

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