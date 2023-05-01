Altun'dan Özgür Özel'e cevap: Aşağıdaki videoyu iyi izleyin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medyadan paylaştığı "Nasıl bir boyama yeteneğiyse Fahrettin Altun'a tebrikler" sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

Sosyal medya üzerinden videolu paylaşımda bulanan Altun, şu ifadelere yer verdi: Göz boyamakta, 'ilgi çekici olsun diye' yalan vaatlerde bulunmakta uzmanlaşmış birileri çıkmış, bize iftira atıyor. Cumhurbaşkanımızın İzmir mitingine ilişkin görsellerin tarafımızca imal edildiği yalanını söylüyor! Hep bir yalan, hep bir kıskançlık, hep bir hazımsızlık! Onlara diyoruz ki, biz hakikat ile yürürüz, siz tahrifatla! Aşağıdaki videoyu iyi izleyin.