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  • Altun'dan ''Soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir'' mesajı
Güncel

Altun'dan ''Soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir'' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin.' ifadelerini kullandı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Altun'dan ''Soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir'' mesajı
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Altun, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan sürecin, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ettiğine dikkati çekti.

"Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında İsrail'in yıllar içinde Filistin topraklarını işgali ve yaptığı katliamlara ilişkin görüntülerden oluşan videoya da yer verdi.

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