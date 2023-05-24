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Altun'dan videolu cevap: Teröristlere umut veren Kılıçdaroğlu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada paylaştığı videoyla 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisini gözler önüne serdi. İletişim Başkanı Altun'un paylaştığı videoda, 'Teröristlere umut veren Kılıçdaroğlu!'başlığı kullanıldı.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 03:24 - Güncelleme:
Altun'dan videolu cevap: Teröristlere umut veren Kılıçdaroğlu!
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Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine doğru adım adım yaklaşıyor.

Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'ni dezenformasyonla mücadelesi de sürüyor.

7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisini gözler önüne seren bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın bir sözüne de yer verdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Şimdi çıkmışlar, tüm gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar."

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