İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7423
  • 6,2705
  • 271.725
  • 104180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Altunizade metrobüs durağında yine aşırı yoğunluk

Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi.

Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı.

İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.

Metrobüs görevlileri, durakta oluşan yoğunluğu azaltmak için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayırmaya çalıştıkları görüldü.

Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

 

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Araç sahiplerine müjde: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Araç sahiplerine müjde: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
 

POPÜLER HABERLER

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA