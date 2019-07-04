29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6042
  • 6,3347
  • 255.092
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amanos Dağları'nda çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.
 
Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.
 
Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 

Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler! İfadeleri şok etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinde 11 kuruş indirim

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çok sert tepki: Açıkça özür dilemeliler!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

Ünlü horolojistin saati 4,6 milyon dolara satıldı

Ünlü horolojistin saati 4,6 milyon dolara satıldı

Başörtülülere hakaret eden Özgentürk'e hapis cezası

Başörtülülere hakaret eden Özgentürk'e hapis cezası

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA