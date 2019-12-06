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Amanos Dağları'nda EYP patlaması sonucu 3 askerimiz yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin İskenderun İlçesi Yonsul Mahallesi Yağmurçalağı Tepe mevkisinde, icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz operasyonu sırasında EYP patladı.

Patlama sonucu yaralanan biri ağır 3 asker, İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Böyle hata görülmedi: F-35´i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar

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