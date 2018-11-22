Amanoslar’da PKK’ya ait patlayıcı malzemeleri bulundu
Osmaniye'de Amanoslar’da terör örgütü PKK’ya ait elektrikli fünye ile düzeneği kurulmuş toprağa gömülü vaziyette 8 kilo TNT, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan noktada, elektrikli fünye ile düzeneği kurulmuş toprağa gömülü vaziyette 8 kilo TNT, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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