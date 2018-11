Amanosların 'güvenlik korucuları'

Türkiye'de terörle mücadele kapsamında köylerin güvenliği için kurulan ve bölge halkından seçilen "güvenlik korucuları", Amanos eteklerindeki köylerde 7 gün 24 saat görevini sürdürüyor.

İl ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı çalışan güvenlik korucuları, köy ya da bölge halkı arasında yapılan fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ile seçilerek göreve başlıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 ay önce göreve başlayan 20 güvenlik korucusu, Amanosların eteklerindeki köylerde arazi taraması yapıyor, yol kontrolüne çıkıyor ve asayişin sağlanmasına yardım ediyorlar.

Sabah erken saatlerde göreve başlayan güvenlik korucuları, çoğu zaman yemek ihtiyaçlarını da arazide gideriyor. Sarp kayalık ve ormanlık alanlarda arazi taraması yapan korucular, bölgeyi iyi bildikleri için jandarma timleriyle operasyonlara da katılarak, terörle mücadeleye etkin destek veriyor.

Güvenlik korucusu Abidin Çirkin, devletin kendilerine verdiği görevi en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Görev gereği Amanosların zor koşullarında çalıştıklarını dile getiren Çirkin, "Devletimizin bize verdiği koruculuk görevini Toros dağlarındaki zor şartlarda başarıyla yerine getiriyoruz. Görevimizi seve seve yapıyoruz. Her zaman vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için elimizden geldiğince devriyelerimizi atıyoruz. Her zaman hazırız." diye konuştu.

Güvenlik korucusu Fatih Boz da 7 gün 24 saat görev başında olduklarını dile getirdi.

Sorumlu bulundukları bölgenin çetin koşullara sahip olduğunun altını çizen Boz, "Devletimizin bize vermiş olduğu görevi her zaman ve her yerde en zor şartlarda bile olsa yapmaya ant içtik. Her şey vatandaşımızın ve milletimizin güvenliği ve huzuru için." dedi.

Korucuların görev yaptığı Değirmendere köyü muhtarı Ergün İspenoğlu ise güvenlik korucularının göreve başlamasıyla köylülerin kendini güvende hissettiğini aktararak, köylerde yaşanan asayiş olaylarında da azalma görüldüğüne dikkati çekti.

Güvenlik korucularının zor arazi koşullarında çalıştığını belirten İspenoğlu, şunları söyledi:

"Güvenlik korucularımız 15 Eylül 2018 tarihi itibarı ile görevine başladı. Köylerimizde malum hırsızlık olayları oluyordu. Bu korucuların alınmasıyla birlikte köylerimizin malları daha güvence altında. Köylülerimiz daha rahat, daha huzurlu. Bu korucularımızla beraber hırsızlık olayları azalmıştır. Bunun baya bir caydırıcılık özelliği vardır. Bunları görünce vatandaş kendini daha rahatta, huzurda ve güvende hissediyor. Korucularımız, dosta güven düşmana korku salmaya başladılar Allah devletimize milletimize zeval vermesin."