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Amasra'daki maden ocağında patlama... İletişim Başkanlığından önemli uyarı: Spekülasyonlara itibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü'nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletin tüm kurumlarının bölgede gerekli çalışmaları yürüttüğünü, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

AA14 Ekim 2022 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Amasra'daki maden ocağında patlama... İletişim Başkanlığından önemli uyarı: Spekülasyonlara itibar etmeyin
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başkanlıktan, Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

"İDDİA VE SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.

Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."

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