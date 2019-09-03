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Amasya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Meslekten ihraç edilmiş 5 asker yakalandı

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında biri meslekten ihraç edilmiş 5 asker gözaltına alındı.

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Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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