Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
- AA
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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