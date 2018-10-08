Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.