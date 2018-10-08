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Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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