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Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Amasya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Amasya ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 10 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, birer define arama dedektörü ve özel yapım kürek, tarihi eser niteliği taşıyan 26 obje ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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