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Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya ve Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Amasya ve Düzce'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Amasya'da 2, Düzce'de 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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