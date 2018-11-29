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Amasya'da büyükbaş hayvan bulunan tır devrildi: 1 yaralı

Amasya'da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.

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Van'dan Ankara'ya büyükbaş hayvan götüren Mehmet Şirin Çakal (23) yönetimindeki 27 AAJ 683 plakalı tır, Çavuş köyü mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırda bulunan 32 büyükbaş hayvandan 14'ü telef oldu.

Yaralanan 11 hayvan ise güvenlik güçlerince çağrılan kasaplarca telef olmadan yol kenarında kesildi.

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