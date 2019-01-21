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Amasya'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Amasya'da jandarmanın bir köydeki eve düzenlediği operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ve Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine merkeze bağlı Boğaköy'de A.T.'ye ait eve operasyon düzenledi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait toplam 8 bakır sikkenin bulunduğu operasyonda Roma döneminden kalma çeşitli tarihi eserler ile define arama dedektörü tespit edildi.

Şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eserler Amasya Müzesine teslim edildi.

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