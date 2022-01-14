Amasya'da korkutan kaza! 1 çocuk yaralandı

AA 14 Ocak 2022 Cuma 22:00 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:00

Kurşunlu Mahallesi'nde rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Eren Bulut'a makinist M.N. yönetimindeki lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un sağ ayağında kırıklar ve ezikler bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından lokomotif Amasya Garı'na çekildi.

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu olan Bulut'un kaza sırasında antrenmana gittiği öğrenildi.