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Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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Taşova ilçesinden Amasya'ya seyir halindeki Ali Çoban'ın (49) kullandığı 06 DB 4632 plakalı otomobil, Akdağ Tüneli mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Ali Çoban, Mehmet Gümüş (73) ve Yeter Gümüş (65) ile Emine Çoban (42), Mehmet Yasin Çoban (16) ve Ahmet Emin Çoban (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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