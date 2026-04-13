13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  DOLAR
  EURO
  ALTIN
  • Amasya'da soba faciası! Baba ve oğul gazdan zehirlendi
Güncel

Amasya'da soba faciası! Baba ve oğul gazdan zehirlendi

Amasya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Amasya'da soba faciası! Baba ve oğul gazdan zehirlendi
Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper Zeren'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, baba ile oğlunu hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mehmet Ali Zeren ile oğlu Alper Zeren'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, gazetecilere, aynı evde 2015 yılında da aynı aileden 2 kişinin daha sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

