İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2021 Pazartesi / 6 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4305
  • EURO
    9,9632
  • ALTIN
    486.065
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amasya'da tarihi eser operasyonu: 312 parça ele geçirildi
Güncel

Amasya'da tarihi eser operasyonu: 312 parça ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda sikke, mühür ve takıların bulunduğu 312 parça tarihi eser ele geçirildi.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:16
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası V.Ç'nin elinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan ve ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan V.Ç. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde yakalandı.

Ekipler, V.Ç'nin üzerinde yaptığı aramada altın yüzük ve sikke ile kaçtığı sırada araçtan attığı poşete sarılı kavanozun içinde değişik dönemlere ait 9 madeni yüzük, 4 kolye ucu, 11 metal obje, 1 mühür ve farklı dönemlere ait 285 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.