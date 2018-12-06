Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Düzce’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüte ait olduğu düşünülen materyallere el konuldu. Şüphelilerin polis tarafından sorgulanmak üzere Amasya’ya getirildiği öğrenildi.