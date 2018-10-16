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Amasya'da traktör devrildi bir kişi hayatını kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

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Tarlasından dönen Süleyman Konyar'ın (70) kullandığı 05 EC 091 plakalı traktör, Hancıbey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Konyar’ın cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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