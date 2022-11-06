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Amasya'da yolcu otobüsü iş makinesi taşıyan tıra çarptı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsünün önünde seyreden tırın taşıdığı iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

IHA6 Kasım 2022 Pazar 08:59 - Güncelleme:
Amasya'da yolcu otobüsü iş makinesi taşıyan tıra çarptı! Ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dursun yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı yolcu otobüsü, Taşova'nın Çambükü köyü civarında seyir halindeyken Rıza A.nın kullandığı 05 EH 136 plakalı tırın üzerinde taşıdığı iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. Güneş, arkadan gelen 60 NM 900 plakalı yolcu otobüsünün sol arka tekerlerinin üzerinden geçmesi neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Güneş'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 2'si ağır 10 yaralı ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsü Mustafa Dursun (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fazlı Kurt, Rıza Çağlar, Bektaş Şen, Ali Yücel, Ahmet Çelik, Özcan Yaman, Mehmet Kılıçarslan, Havva Demiryürek ve Sami Gül'ün tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Amasya
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