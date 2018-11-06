Amasya'nın Merzifon ilçesinde örgütün aranan 3 üyesi hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.