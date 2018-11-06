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Amasya'nın Merzifon ilçesinde örgütün aranan 3 üyesi hücre evinde yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 3 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Merzifon ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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