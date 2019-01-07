İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4105
  • 6,2049
  • 223.803
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amazon'dan Arapça ayet ve Allah yazılı paspas skandalı

Merkezi ABD'de bulunan e-ticaret sitesi Amazon, üzerinde Arapça ayet ve 'Allah' yazılı banyo paspaslarını, ABD'deki Müslüman toplumundan gelen tepkiler üzerine satıştan kaldırmak zorunda kaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD'deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı.

ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.

Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org'da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı.

Amazon, 2016'da da Arapça Allah yazılı paspasları İngiltere'de satışa sunmasının ardından büyük eleştiri almıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Göz yummayacağız, kapatıyoruz"

'Göz yummayacağız, kapatıyoruz'

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Trump'tan kritik Suriye açıklaması: Değişiklik yok

Trump'tan kritik Suriye açıklaması: Değişiklik yok

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle
 

POPÜLER HABERLER

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA