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Ambargo 30 yıl sonra kaldırıldı! Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye, Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 30 yıl önce Somali'ye yönelik silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Ambargo 30 yıl sonra kaldırıldı! Türkiye'den ilk açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Somali'ye yönelik 1992'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık, BMGK'nin Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKİYE, SOMALİ'YE SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

BMGK'nin dün gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992'den bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararın memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somali'ye destek vermeye devam edecektir."

15 üyeli BMGK'de, dün, Somali'ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin karar tasarısı oylanmış, tasarı oybirliğiyle kabul edilmişti.

  • silah ambargosu
  • BMGK
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