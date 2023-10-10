İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7289
  • EURO
    29,3173
  • ALTIN
    1655.45
  • BIST100
    8373.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ambarlı Limanı'nda Kaçakçılık operasyonu: 21 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi
Güncel

Ambarlı Limanı'nda Kaçakçılık operasyonu: 21 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir konteyner içerisinde getirilen toplam 21 milyon 782 bin lira değerinde kablosuz hoparlörden kol saatine çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Operasyon neticesinde vergi kaleminden beyan edilmesinden dolayı oluşacak 6 milyon 313 bin Türk Lirası kamu zararının da önüne geçildi.

IHA10 Ekim 2023 Salı 10:06 - Güncelleme:
Ambarlı Limanı'nda Kaçakçılık operasyonu: 21 milyon lira değerinde eşya ele geçirildi
ABONE OL

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Ambarlı Limanı'nda yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde Çin'den geldiği belirlenen bir konteyner takibe alındı. Gerçekleştirilen belge kontrolü ve x-ray taramasının ardından durumu şüpheli değerlendiren ekipler detaylı fiziki arama başlattı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde beyan dışı olan ve gümrük idaresine farklı beyan edilen 2 bin 640 adet muhtelif markalarda kol saati, 10 bin 800 adet şarj adaptörü, 814 adet çok özellikli hoparlör, 580 adet powerbank, 150 bin adet su geçirmez telefon saklama kabı, 100 adet far camı ve aksamı, 100 adet fön makinesi, 15 adet kamera, 180 adet transmitter, 30 adet tv box, 85 adet tv stick ve 150 adet anahtarlık cinsi kaçak eşya getirildiği tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam 21 milyon 782 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. Diğer taraftan, eşyanın gümrük idaresine daha düşük vergi kaleminden beyan edilmesinden dolayı oluşacak 6 milyon 313 bin Türk Lirası kamu zararının da önüne geçildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak eşyalara el konuldu.

  • ambarlı limanı
  • kaçakçılık
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.