26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,5775
  • 248.376
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusu tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Cibuti'de yaptırılan Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te Ankara'da Türkiye ve Cibuti arasında "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşma esas alınarak, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak maksadıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı'nın inşası için hibe anlaşmasının iki ülke arasında 24 Temmuz 2016'da imzalandığı anımsatılan açıklamada, temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilen barajın, 24 Nisan 2017'de yer tesliminin yapıldığı ve kazı çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Bu çerçevede Türk ve yerel kaynaklı işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusunun tamamlanarak, mutlu sona ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Barajın su tutarak hizmete başlamasıyla bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı Başkent Cibuti'yi de taşkın zararlarından koruyacak." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Sokak ortasında boğazını kesti

Sokak ortasında boğazını kesti

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Hatay'da keşfedildi: Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor

Hatay'da keşfedildi: Türkiye ve dünyada benzeri bulunmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA