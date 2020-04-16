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Güncel

Ambulans helikopter 87 yaşındaki hasta için havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği teşhisi konan Hacı Kurt (87), hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:57
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Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsalında bulunan Şuğul Mahallesi’nde yaşayan Hacı Kurt, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kurt, solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Kurt'un sevki için 112 Hava Komuta Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulundu.

Hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kurt, tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri, sevk sırasında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) şüphesine karşı önlem aldı.

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