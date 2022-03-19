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Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hasar oluşan ambulanstaki hasta, kaza yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye götürüldü.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 15:51 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:51
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Alınan bilgiye göre, Şavşat ilçesinden Artvin'e hasta getiren Seyfullah Usta'nın kullandığı 08 AAV 395 plakalı ambulans, Artvin-Şavşat kara yolunun 15'inci kilometresinde, Mesut Erdem idaresindeki 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Erdem ile beraberindeki Ahmet Çağdaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansta bulunan sağlık ekibi ve hasta, kazayı yara almadan atlattı.

Hasar oluşan ambulanstaki hasta, kaza yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye götürüldü.

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