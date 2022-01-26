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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan ambulans devrildi, çarpışmanın etkisiyle 3 kişi hafif yaralandı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 00:58 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:58
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Sedat İnal idaresindeki 35 CLD 73 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Caddesi'nde paramedik Recep Talha Cücük yönetimindeki 35 TL 671 plakalı Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile çarpıştı.

İhbar üzerine bir vakaya gittiği öğrenilen ambulans çarpmanın etkisiyle devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans sürücüsü Cücük ile acil tıp teknisyeni Suzan Barım ve paramedik Cihan Taş, vatandaşların yardımlarıyla kaza yapan ambulanstan çıkarıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan sağlık çalışanları, meslektaşları tarafından kontrol amacıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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