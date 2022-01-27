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Ambulans karlı sokağa giremedi, sağlık çalışanı hastayı bir kilometre kucağında taşıdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir sağlık personelli karlı sokağa ambulans giremeyince hastayı kucağında taşıdı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:02
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Kahta ilçesi Yeni Mahalle 1104 Sokak içerisinde ikamet eden epilepsi hastası Suriyeli Berivan Musa (12), rahatsızlanınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri, sokakların karla kapalı olmasından dolayı ambulansla ilerleyemedi. Durum üzerine sağlık ekipleri karlı sokaklarda yürüyerek hastaya ulaştı. Ambulansın giremediği, sedyenin kullanılamadığı karlı sokaklarda sağlık personellerinden Sefa Bal, hastaya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastayı kucakladı. Karlı sokaklarda hastayı kucağında taşıyan sağlık personeli Sefa Bal, hastayı ambulansa kadar getirdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca hastayı taşıyan Sefa Bal, daha sonra hastayı ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızı kucağında taşıyarak hastaneye yetiştiren Sefa Bal ise hem hasta yakınları tarafından hem de vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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