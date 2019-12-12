İstanbul'da günde ortalama 270 ambulans görev yapıyor ve bu araçlar her gün ortalama 2 bin 500 kez, acil vakalar için trafiğe çıkıyor. Hastalara zamanında yetişebilmek için insan üstü çaba gösteren ambulans sürücülerinin en büyük problemi, ‘fermuar sistemi’ni bilmeyen sürücülerin, özellikle yoğun trafikte, tehlikeli manevralar yaparak kazalara yol açması. Bu kazalar hafif de olsa süreci riske sokabiliyor. Çünkü ambulans sürücüleri de tıpkı normal araçlar gibi herhangi bir trafik kazasına karışması durumunda tutanak tutmak zorunda. Hastanın durumu o anda hayati tehlike taşımıyorsa, 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden yeni ambulans isteniyor ve hasta o ambulansa naklediliyor. Ambulans, vakaya giderken kaza geçirmişse, adrese başka bir araç yönlendirilmek zorunda kalınıyor. Kazaya karışan ambulans gerekli işlemlerin yapılması için olay yerinde kalıyor. Tüm bunlar, zamanla yarışılan 112 sisteminin işleyişini aksatıyor.

ZOR DURUMDA KALIYORUZ

Ambulans sürücü eğitmeni Şener Güler, 24 yıldır 112’de paramedik sürücü olarak çalıştığını belirterek “İstanbul’da ambulans kullanırken diğer araçlar tarafından duyulmak ve görülmek istiyoruz. Fermuar yöntemini bilmiyorlar. Siren sesini duyduklarında panik olabiliyorlar. Hasta taşırken veya vakaya giderken kaza yaptığımızda maalesef bizim de durup bir tutanak tutmamız gerekiyor. Çünkü trafik sigortası veya kasko bunu gerektiriyor. Aynada bizi gördüklerinde ya da siren sesi duyduklarında lütfen acil geçiş koridorunu fermuar yöntemi ile açalım. Ambulans seyir halindeyken güvenli mesafesini koruyalım” diye konuştu.112 ambulans sürücüsü Ahmet Serkan Işık da şöyle konuştu: “Bir anda önümüze kırıyorlar veya fren yapıyorlar. Biz daha zor durumda kalıyoruz. Çok daha yorucu ve zaman kaybı oluyor. Aslında oldukları yerde sol taraftaki sola, sağ taraftaki sağa yanaşırsa ambulans ortadan çok rahat bir şekilde geçebilir. Bu sistemin literatürü böyle.”