İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7657
  • EURO
    19,9538
  • ALTIN
    1113.72
  • BIST100
    5426.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ambulans şoförünü kolundan bıçaklayan kadın yakalanıp adliyeye sevk edildi
Güncel

Ambulans şoförünü kolundan bıçaklayan kadın yakalanıp adliyeye sevk edildi

İstanbul Başakşehir'de trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye gönderildi.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Ambulans şoförünü kolundan bıçaklayan kadın yakalanıp adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, 34 ZP 4525 plakalı özel ambulans ile 34 BAL 931 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından ambulans şoförü Bayram E. ile otomobildeki Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan hafif yaraladıktan sonra yanındaki arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı.

Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı.

Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Çağla N.K. serbest bırakıldı, Zekiye K. ise adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.