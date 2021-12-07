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Ambulans uçak 12 günlük bebek için havalandı

Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

AA7 Aralık 2021 Salı 11:46 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 17:19
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Şarkışla'da yaşayan Halime ve Alender Macin çiftinin 12 gün önce dünyaya gelen kızlarına kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Numune Hastanesinde tedavi altına alan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Henüz ismi konulmayan "Macin" bebeğin İstanbul'a götürülmesi için Sivas'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Nuri Demirağ Havalimanına ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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