Ambulans uçak 8 yaşındaki Egemen için havalandı

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Arabacı köyünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Egemen Tuğrul Eren'in çocuk yoğun bakım ünitesi bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne nakledilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden ambulansla alınan Eren, Düzce Üniversitesi Stadyumu'na gelen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

"HER TÜRLÜ İMKANIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının her daim hizmette olduğunu söyledi.

Egemen Tuğrul Eren'in dün trafik kazası geçirdiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Egemen kardeşimiz dün akşam trafik kazası geçirmiş, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ekiplerimiz ilk müdahalesini yaptı. Tetkikleri ve bakımıyla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşıladılar. Çocuk yoğun bakım olması gerektiği için yer aramaya başlamıştık. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde yer bulundu. Sağlık Bakanlığı olarak da hava ambulansımız var, devletimizin imkanlarından biri. Egemen için de hayata tutunma açısından çok önemli bir fonksiyon olacak."

Yılmaz, hasta nerede olursa olsun ulaştıklarını vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı olarak her hastaya her yerde ulaşabilmek için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz." dedi.