İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2021 Pazar / 1 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Güncel

Ambulans uçak Danyal bebek için havalandı

Kars'ta fenalaşan 2 yaşındaki Danyal Albay Erkmen, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

AA5 Aralık 2021 Pazar 02:13 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 02:13
ABONE OL

Rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve doktorlarının bilgisi dahilinde ailesiyle memleketi Kars'a gelen 2 yaşındaki Danyal bebek, aniden fenalaştı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Erkmen'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesine bildirdi.

Bebeğin Ankara'ya getirilmesi için Kars'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Harakani Havalimanı'na ulaştırılan Erkmen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.