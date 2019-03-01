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Ambulansa yol vermeyen sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Poliste ifade veren M.E.Y, ' Sadece şoför olduğunu gördüm' savunması yaptı.

  • DHA
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D-100 Karayolunda ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y.'nin poliste verdiği ifadede, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim" dediği öğrenildi.  

TOPLAM 1326 LİRA CEZA KESİLDİ
 
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.
 
 
 
Sürücüye,  "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL  ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzere toplam olmak üzere toplam 1326 lira  para cezası kesildi.
 
 
 
 
 
 

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