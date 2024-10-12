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Ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı

Bursa'da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 şahsın yakalandığı öğrenildi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
Ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi olayına ilişkin "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşarak, ambulansın önünü kesen şüphelilerden M.Y'nin tutuklandığını, S.Y. için de adli kontrol kararı verildiğini anımsattı.

Bakan Yerlikaya, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

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