İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,802
  • EURO
    9,5215
  • ALTIN
    466.032
  • BIST100
    1405.98
Güncel

Ambulansla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü

Düzce'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Boş olan ambulansın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:33
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sakarya yönünde seyreden Sinan D. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, Çilimli kavşağında Huriye Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Huriye Y. ile aynı otomobilde bulunan Fatma ve Cansu Gümüş yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaralılardan Cansu Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü ile Fatma Gümüş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Cansu Gümüş'ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesini ardından Gümüş'ün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Boş olan ambulansın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.